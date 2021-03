Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen : Diskussion über Inklusionsbeirat für Kaarst

Kaarst Zum ersten Mal haben sich jetzt auf Einladung der Kaarster „Blind-Gänger“ Vertreter der Selbsthilfe für Betroffene, Stadtpolitiker sowie weitere Experten in einer Online-Veranstaltung getroffen, um über die Aufgaben und Ausstattung eines Behindertenbeauftragten für die Stadt Kaarst zu diskutieren und Vorschläge zu erarbeiten.

Anlass war ein entsprechender Satzungsentwurf, den die Verwaltung dem Sozialausschuss vorgelegt hatte. In ihrem Grußwort betonte Bürgermeisterin Ursula Baum, dass sie diesen ersten, informellen Schritt zur Verständigung zwischen betroffenen Bürgern und Politikern für sehr wichtig halte und erklärte, dass sie den Prozess zu einer inklusiven Stadt in Zukunft selbst aktiv steuern wolle.

Die Teilnehmer waren sich einig darüber, dass mit dem bisherigen Konzept und dem Satzungsentwurf der Verwaltung eine umfassende und wirksame Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen nicht geleistet werden kann. Der Grund dafür: Der Auftrag der Politik an die Verwaltung lautete, für den Behindertenbeauftragten der Stadt Kaarst keine neue Stelle zu schaffen. Die Umsetzung solle also weitgehend kostenneutral sein. Gleichzeitig besteht aber inzwischen die gesetzliche Pflicht für die Kommunen in NRW, eine Satzung zu erarbeiten, die der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen dient. In der Diskussion war deshalb die Überlegung, neben einem hauptamtlichen „Berater und Verwaltungslotsen“ einen ehrenamtlichen, und damit unabhängigen Inklusionsbeauftragten sowie einen Inklusionsbeirat zur Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen einzurichten.