Veranstaltung in Kaarst: Diskussion über die Lage der Liberalen in Europa

Kaarst Seit 2017 sind die Liberalen bundespolitisch wieder präsent – und auf europäischer Ebene? Die nahende Europawahl animiert die Liberalen Senioren NRW zu den Fragestellungen „Brauchen wir die Liberalen in Europa und was bedeutet ein moderner Liberalismus heute?

“ Damit werden sich in einer Podiumsdiskussion am 4. April (17.30 bis 19 Uhr im Mercure-Hotel) Elmar Conrads-Hassel, Landesvorsitzender der Liberalen Senioren NRW und Siebo Janssen, Historiker und Politikwissenschaftler befassen.

Elmar Conrads-Hassel, Jahrgang 1955, ist Kandidat für die Europawahl der Liberalen Senioren NRW. Der Anwalt aus Bonn war lange als Mitarbeiter und Geschäftsführer von Industrie- und Handelskammern im In- und Ausland tätig und vornehmlich für die berufliche Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Deshalb liegen ihm besonders die Grundfreiheiten in der EU (Reise- und Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Warenverkehrsfreiheit und freier Kapitalverkehr) am Herzen. Auch eine Verankerung der Bildungsfreizügigkeit mit europaweiter Anerkennung diverser Berufsabschlüsse und Zeugnisse will er vorantreiben.