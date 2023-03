VHS Kaarst-Korschenbroich Sicher in der digitalen Welt unterwegs

Christoph Claßen, kommissarischer Leiter der VHS Kaarst-Korschenbroich, erklärte das Ziel der Veranstaltung: „Wir möchten Sie befähigen, sich in der Digitalen Welt selbstbestimmt und sicher zu bewegen.“ Annette Scherer stand bereit, um über entsprechende Kurse zu informieren. Die stellvertretende Bürgermeisterin Nina Lennhof gab in ihrer Begrüßung zu verstehen, dass Distanz zur digitalen Welt nicht schlecht sei: „Ein Problem wird diese Distanz, wenn sie in Ängsten mündet mündet oder Chancen verkannt oder nicht genutzt werden.“