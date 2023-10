Diebstahl in Kaarst Unbekannte brechen Autos auf

Nach Angaben der Polizei wurden am Mittwoch, 4. Oktober, zwischen 14.20 und 15.40 Uhr zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Driescher Straße aufgebrochen. In beiden Fällen schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und entwendeten jeweils eine Tasche. Als eine 59-Jährige eines der beiden Autos gegen 14.20 Uhr dort abgestellt hat, waren ihr bereits drei Männer aufgefallen. Als sie das Geschäft verließ, liefen die Männer weg. Gegen 16 Uhr wurde die Tasche auf dem Luisenplatz in Büttgen aufgefunden. Zwischen 15.20 und 15.40 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Olympiastraße erneut eine Tasche aus einem Pkw gestohlen. Die Täter hatten zuvor die Heckscheibe des Autos eingeschlagen.