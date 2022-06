Einbrecher in Kaarst : Einbrecher erbeuten Tresor

Einbrecher haben in Kaarst einen Tresor gestohlen. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Kaarst Einbrecher treiben in Kaarst ihr Unwesen. Am Donnerstag, 23. Juni, haben sie in einem Mehrfamilienhaus „Am Hoverkamp“ einen Tresor erbeutet.

Die Tat wurde wahrscheinlich zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr begangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

(NGZ)