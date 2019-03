Brigitta Thönißen verabschiedet sich: In der letzten Sprechstunde gab es einen Blumenstrauß

Kaarst Die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitta Thönißen hat am Mittwoch zu ihrer letzten Sprechstunde geladen – und Besuch von der kompletten oberen Etage des Rathauses bekommen.

In ihrer „stressigsten“ Sprechstunde kamen sechs Bürger, es gab aber auch Termine, in denen nicht einer zu ihr kam. „Das passiert schonmal häufiger, wenn es draußen heiß ist und die Leute irgendwo anders sind als im Rathaus“, sagt sie. Bei ihrer letzten Sprechstunde war – abgesehen von den Rathaus-Mitarbeitern – ein Gast da. Dieser hatte allerdings kein Problem, sondern wollte sich ebenfalls nur persönlich verabschieden. An einen Besuch kann sich Thönißen noch gut erinnern: Als die Kinder der Grundschule Budica mit einem Plakat zu ihr kamen, auf dem Wünsche für ihre Einrichtung standen, machte sie wenige Tage nach der Sprechstunde einen Ortstermin in der Schule und schaute sich die Probleme an.