11. November Aktuell sieht es so aus, als wenn der St.-Martins-Zug in Vorst stattfinden kann. Heißt: Am 11. November versammeln sich die Kinder mit ihren Eltern um 17.30 Uhr auf dem St.-Eustachius-Platz, nach dem Umzug wird es ein Martinsspiel geben, im Anschluss werden Tüten verteilt.