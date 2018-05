Kaarst: Die "Mäuse" springen hoch in Kaarst

Die "Mäuse" springen hoch in Kaarst

Kaarst Das Springmaus-Theater überzeugte mit herrlich sinnfreiem Humor.

Nachdem das Springmaus-Theater bei seinem vorangegangenen Besuch in Kaarst nicht wirklich überzeugen konnte, war die Springmaus-Welt jetzt wieder in Ordnung - die Akteure lieferten die von ihnen gewohnte Qualität.

Alexis Kara, der Kleine, Gilly Alfeo, der Mann mit den vergleichsweise wenigen Haaren, der große, schlanke Norbert Frieling und die "Quotenfrau" Vera Passy sind ein eingespieltes Team und dennoch merkt man ihnen spätestens nach einem Impro-Sketch ihre Anspannung an. Und das Publikum, das schnell auf "Betriebstemperatur" gebracht wurde in der kurzen "Kennenlernphase", konnte ganz schön gemein sein. Zuschauerin Sabine war die erste, die auf die Bühne geholt wurde. Sie musste nur auf einen Knopf drücken - dann ertönte ein Kommando, wonach die Kommunikation schlagartig in einer anderen Sprache geführt werden musste. Die Zuschauer hatten Latein vorgeschlagen. Claudia kam anschließend auf die Bühne, die Springmaus-Leute versuchten, das Leben ihrer Mutter zu rekonstruieren - immer, wenn sie daneben lagen, ging Claudias Daumen nach unten und die Springmäuse korrigierten ihre Aussage.