Nina Lennhof aus Kaarst : Neue Vorstandssprecherin der Grünen

Kaarst Die Kaarster Grünen haben im Zuge ihrer Mitgliederversammlung eine neue Vorstandssprecherin gewählt. Die Stellung wurde am vergangenen Montagabend mit Nina Lennhof neu besetzt.

Die 43 Jahre alte Ärztin lebt seit zehn Jahren in Büttgen und ist unter anderem bereits als Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss kommunalpolitisch aktiv. Als gebürtiger Münsteranerin liegen ihr die kommunale Mobilitätswende und der Klimaschutz besonders am Herzen. Sie möchte sich dafür einsetzen, dass auch in Kaarst, wie in ihrer Heimatstadt, das Fahrrad zum naheliegendsten und praktischsten Verkehrsmittel innerhalb der Stadtgrenzen wird und davon die Umwelt und die Kaarster Bürger profitieren können.