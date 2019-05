Kaarster Autor wird 95 : Wingolf Scherer blickt in die Zukunft

Kaarst Der Kaarster Autor Wingolf Scherer feiert am Sonntag seinen 95. Geburtstag. 18 Bücher hat er seit seiner Pensionierung geschrieben. Möglicherweise wird noch ein 19. Exemplar folgen.

Scherer, der in Köln und Bonn studiert hat und in Bonn promoviert wurde, unterrichtete zunächst an Gymnasien in Essen, Oberhausen und Bottrop. Als er in Düsseldorf eine Stelle als Oberschulrat annahm, zog er mit seiner vor drei Jahren verstorbenen Frau und den beiden Söhnen nach Kaarst. „Ich war in dieser Position auch Leiter von Prüfungsämtern“, erzählt er. Er hatte unter anderem mit Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie zu tun, die sich für den Schuldienst entschieden hatten. Öfter hatte er mit Joseph Beuys zu tun gehabt, den er so beschreibt: „Er war ein selbstbewusster Künstler, der die Studenten für seine Vorstellungen begeistern konnte.“