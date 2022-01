Kabarett in Kaarst : David Kebekus überzeugte als selbst ernannter B-Promi

Kaarst Sein Programm heißt „Aha? Egal!“. Das klingt nicht gerade vielversprechend. Vielversprechender klingt da schon sein Name: David Kebekus. Er trat jetzt im Einstein-Forum auf.

Der 37-Jährige ist der jüngere Bruder von Caroline Kebekus. Er trat jetzt im Albert-Einstein-Forum vor rund 120 Zuschauern auf – und konnte durchaus überzeugen. Der langhaarige, bärtige Kebekus weiß, dass er aussieht wie ein „Conchita-Wurst-Verschnitt“. Und er ging gleich darauf ein, wie es sich anfühlt, der Bruder einer höchst erfolgreichen Kleinkünstlerin zu sein: „Dass Frauen weniger verdienen als Männer, davon merke ich in meiner Familie nichts.“ Nein, er sei nicht genervt, dass Schwesterherz so prominent sei, nein, er sehe sich auch nicht als Konkurrent. „Carolin will was machen, geh‘ mal aus dem Weg“: So habe er seine Eltern in Erinnerung. Der 37-Jährige hat sie nicht, diese Temperamentsausbrüche, die für seine erfolgreiche Schwester so typisch sind. Er wirkt unaufgeregt, kokettiert immer wieder damit, dass er noch kein A-Promi ist. Bisher gebe es nur hier und da einen Kaffee umsonst.