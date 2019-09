21. Auflage des Stadtfestes : „Kaarst Total“ spiegelt einmal mehr die Vielfalt der Stadt wider

Die 21. Auflage des Stadtfestes blieb von Unwettern verschont. Aber die große Hitze am Samstag sorgte wohl dafür, dass sich viele Besucher erst abends in die Stadt aufmachten.

Die 21. Ausgabe von „Kaarst Total“ war wieder ein voller Erfolg. Tagsüber werden zwar etwas weniger Besucher gekommen sein als in den Vorjahren, dafür war das Gedränge abends an allen Bühnen groß. Das war ganz und gar nicht selbstverständlich.

Die Verantwortlichen hatten das Glück der Tüchtigen - Kaarst blieb am Samstagabend von Regen verschont und von Unwettern, wie sie zum Beispiel in Essen niedergingen und zu Schwerverletzten unter den Besuchern eines Rap-Konzertes führten.

Stefan Hügen hatte beobachtet, dass Familien oft getrennte Wege gingen – das lag an den speziellen Interessen und den sehr unterschiedlichen Angeboten auf den einzelnen Bühnen. Sascha Loquingen gehörte zu denen, die für ein ansprechendes Angebot, überwiegend für Kinder, im Maubiscenter gesorgt hatten. Zwischen Rathaus und Maubiscenter hatten die Stadtwerke für ein kleines Indianerdorf gesorgt, im Innenhof dieses Centers gehörte Thomas Röttcher vom gleichnamigen Rewe-Markt zu den Sponsoren von Attraktionen für Kinder wie die Hüpfburg in Form eines Riesenfußballs. Marlies Kallen brachte mit anderen Soroptimisten gebrauchte Bücher gegen eine Spende an die Frau, den Mann oder das Kind. Die Organisatoren des Stadtfestes waren von dem Erfolg so angetan, dass sie zu scherzen begannen. Das hörte sich bei Kulturmanager Dieter Güsgen dann so an: „Ich mach´ das nicht mehr, nur Palaver, zu voll, zu heiß.“