Gesamtschule Büttgen

Adresse: Hubertusstraße 24

Ursprünglich gab es eine Haupt- und eine Realschule an der Hubertusstraße. Der letzte Jahrgang der Gemeinschaftshauptschule Kaarst wechselte zum Schuljahr 2017/18 zur Gemeinschaftshauptschule Korschenbroich. Damit schloss nach 49 Jahren die letzte Hauptschule in Kaarst. Die in unmittelbarer Nachbarschaft bestehende Elisabeth-Selbert-Realschule vollendete das 50. Jubiläumsjahr mit der Entlassung des letzten 10. Jahrganges am 29. Juni 2018. Die fünfzügigeGesamtschule Büttgen, welche erstmals 2013/14 Schülerinnen und Schüler aufnahm, ist nunmehr auf dem Schulgelände an der Hubertusstraße in den Räumen der ehemaligen Realschule beheimatet. Als einzige Gesamtschule in der Region Kaarst und Korschenbroich will sie eine Schule für alle Kinder sein, die gern lernen, die sich Ziele setzen und welche sich zutrauen, diese im Laufe der kommenden Jahre motiviert umzusetzen. In Büttgen können alle Schulabschlüsse gemacht werden: vom Hauptschulabschluss nach der Klasse 9 bis zur Allgemeinen Hochschulreife – dem Abitur – nach der Klasse 13.