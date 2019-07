Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst : Das AEG erhält Fairtrade-Siegel

Kaarst Als 616. Schule deutschlandweit bekommt das Gymnasium diese Auszeichnung. Dafür musste die Schule viele Kriterien erfüllen. In zwei Jahren wird geprüft, ob die Schule das Siegel noch verdient hat.

Dass Nachhaltigkeit eines der großen Themen unter Schülern ist, steht derzeit angesichts der „Friday for Future“-Bewegung wohl kaum in Frage. Am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) bekommt das Thema allerdings noch einmal besondere Aufmerksamkeit: Die Schule hat ein Fairtrade-Siegel von der Initiative „transfair“ zur Förderung des fairen Handels verliehen bekommen. Schulleiter Bruno von Berg, die Projektkoordinatorinnen und Lehrerinnen Annika Diehl und Kathrin Brune und die Fairtrade-AG nahmen das Siegel vor der anwesenden Schülerschaft auf dem Schulhof entgegen. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, obwohl ich gar kein Siegel-Jäger bin“, sagte Schulleiter von Berg. Ihm gehe es mehr um die Taten der Schule als um ihr Image. Das Siegel wurde übrigens im Rahmen der Projektwoche übergeben. In dieser ist beispielsweise im Schulgarten eine Kräuterschnecke und ein eigener Song für die Schule entstanden.