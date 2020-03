Coronavirus : Schulverbot für 140 Jungen und Mädchen in Kaarst

Rhein-Kreis Auch Schüler vom Norbert-Gymnasium in Knechtsteden sind betroffen. In Neuss fallen mehrere Veranstaltungen aus.

Es endet am Donnerstag, 12. März. Das teilte die Stadt Kaarst mit. Betroffen sind die Teilnehmer einer Skifreizeit und eine achte Klasse. Eine Lehrerin erfuhr am Freitag während der Rückfahrt von der Freizeit, dass sie Kontakt mit einer mittlerweile positiv auf den Corona-Virus getesteten Person hatte. Die Lehrerin selbst zeigt keine Krankheitssymptome. Für alle anderen Schüler läuft der Schulbetrieb am Montag regulär weiter.

Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst : Coronavirus: 20 Schüler in Quarantäne

Dennoch erhöht sich die Zahl der Veranstaltungen, die abgesagt werden. So hat die Geschäftsführerin der Stiftung der Neusser Augustinerinnen „Cor unum“ das für Dienstag terminierte Augustiunus-Forum abgesagt. Ebenso wird das Stiftungsforum der Bürgerstiftung Neuss am 25. März nicht stattfinden.

Öffnen werden am Montag, 9. März, so Peter Fischer, Sprecher der Stadt Neuss, wieder die Kita Weberstraße 88 sowie die Großtagespflege „Villa Bambini“ in Allerheiligen. Auch die an der Grundschule Stakerseite in Kaarst vom Unterricht ausgeschlossen Schüler können am 9. März wieder den Unterricht besuchen.