Grillen und Picknick : Verwaltung droht mit erneuter Sperrung des Kaarster Sees

Die Liegeflächen am Kaarster See sind in den vergangenen Tagen verstärkt genutzt worden. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Am Osterwochenende war der Kaarster See bereits wegen Überfüllung geschlossen worden. Da in den vergangenen Tagen erneut mehrfach gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen wurde, hat die Verwaltung nun erneut mit Konsequenzen gedroht.

Sebastian Semmler, Erster Beigeordneter der Stadt Kaarst, lobte die Bevölkerung insgesamt für ihre „Leidensfähigkeit“ in der Corona-Krise. Aber: Da in den vergangenen Tagen die Liegewiesen am Kaarster See wieder voll waren, droht die Verwaltung damit, das Areal erneut zu sperren.

Erst am Osterwochenende hatte die Stadt durchgegriffen und den Kaarster See wegen Überfüllung geschlossen. Es sei zwar normal, dass die Leute nach sechs Wochen in den eigenen vier Wänden wieder nach draußen wollen, und das warme Wetter würde das Verlangen noch anheizen. Dennoch appelliert Sebastian Semmler an die Kaarster, zu Hause zu bleiben. „Wir haben heute jemanden aus dem Wasser gezogen, die Leute haben gegrillt und Picknick abgehalten“, sagte Semmler am Donnerstag: „Es geht schon wieder von vorne los. Die Menschen kapieren es nicht.“