Neue Online-Plattformen in Kaarst : Weitere Angebote für Unternehmen in der schweren Krise

Weitere Angebote für Unternehmen in der schweren Krise

Neue Online-Plattformen in Kaarst

Kaarst Die kommunale Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise. Deshalb engagieren sich immer mehr Menschen, um den Einzelhändlern vor Ort unter die Arme zu greifen.

Nachdem die Stadt einen Marktplatz für Unternehmen freigeschaltet hat, ziehen nun Thomas Mielke und und CDU-Chef Lars Christoph nach. Mielke brachte in der vergangenen Woche die Plattform lokalos.de an den Start. Dort können Einzelhändler und Gewerbetreibende ihren lokalen Kunden Infos über ihre Waren und Services an die Hand geben. „Wir wollen den Menschen helfen und ihnen ein auf das Wesentliche reduziertes Infotool zur Verfügung stellen. Eine klare Übersicht: wer hat auf, wer macht Fensterverkauf, wo nutze ich den Lieferservice und wer hat sein Online-Angebot neu eingerichtet“, erklärt Mielke, Betreiber des Non-Profit-Projekts, der mit seiner Firma „webandmore“ den Online-Dienst entwickelt hat.