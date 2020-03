Wegen Coronavirus : Abi-Vorklausuren am Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst verschoben

Kaarst Am Dienstag sollten im Albert-Einstein-Gymnasium die Abitur-Vorprüfungen im dritten Fach geschrieben werden. Doch die Schule blieb geschlossen, die Klausuren müssen nun wiederholt werden. Die Kooperationskurse mit dem Georg-Büchner-Gymnasium sind nicht betroffen.

Das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst glich am Dienstagmorgen einer Geisterschule, nur eine Handvoll Schüler war gekommen. Sie hatten offenbar von der Entscheidung am späten Montagabend, die Schule für drei Tage bis einschließlich Donnerstag zu schließen, noch nichts mitbekommen. „Ich habe gemeinsam mit der Bezirksregierung entschieden, die Schule für drei Tage zu schließen“, sagte Schulleiter Bruno von Berg am Dienstagvormittag. Zwar könne er die Schüler, die in engerem Kontakt mit dem betroffenen Lehrer aus dem Kreis Heinsberg standen, eingrenzen, das restliche Kollegium aber nicht. „Er saß mit den anderen Lehrern gemeinsam im Lehrerzimmer“, so von Berg weiter. Am Dienstag sollten im AEG eigentlich die Abitur-Vorprüfungen im dritten Fach geschrieben werden, doch diese müssen nun wiederholt werden. „Wir versuchen, die Prüfungen nächste Woche nachzuholen. Dieser Zeitraum ist für die Schüler noch zu verschmerzen, auch wenn sie sich auf den heutigen Tag vorbereitet haben“, sagt von Berg.