Coronavirus in Kaarst : Absagenflut trifft Veranstalter hart

Der Kaarster Ostermarkt war in den vergangenen Jahren ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr fällt er wegen der Corona-Krise aus und sorgt bei Veranstaltern und im Einzelhandel für ein Minusgeschäft. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Ostermärkte sowie alle Kabarett-Veranstaltungen wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. Für die Veranstalter und den Einzelhandel ist das ein immenser Schaden. Die ISG will den verkaufsoffenen Sonntag nachholen lassen.

Der Ostermarkt in Kaarst ist einer der beliebtesten Märkte. Im vergangenen Jahr strömten die Bürger auf den Markt und in die Geschäfte, die sich an dem verkaufsoffenen Sonntag beteiligten, und ließen die Kassen klingeln. Wegen der Corona-Pandemie wurde der für den 22. März geplante Ostermarkt in der Stadtmitte abgesagt – genau wie alle Kabarett-Veranstaltungen und Kino-Vorführungen bis zum 5. April. Auch die VHS hat alle geplanten Vorträge und Kurse abgesagt.

„Der finanzielle Schaden ist noch gar nicht absehbar“, sagt Michael Schreinermacher, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte und Inhaber zweier Gaststätten in Kaarst. „Der Ostermarkt war immer wahnsinnig gut besucht und hat extrem viele Kunden gezogen. Auch die Geschäfte waren immer rappelvoll und haben von dem Markt profitiert“, sagt Schreinermacher. „Wir sind in einer Wirtschaftskrise. Das wird noch bitterböse“, meint er.

Auch in seinen beiden eigenen Läden spürt er die Corona-Krise massiv. Bislang seien rund 30 Streetfood-Festivals abgesagt worden, an denen Schreinermacher eigentlich teilgenommen und mit denen er Umsatz gemacht hätte. Hinzu kommt die Vermietung des Toilettenwagens, die Kühlwagenvermietung und der Osterbrunch. Auch die Gäste in „Altes Rathaus“ und „Papalapup“ würden weniger. „Wir schrauben alles runter, was geht. Ich rechne mit einem Umsatzverlust von 70 Prozent in diesem Jahr“, sagt er. Selbst für Oktober hat eine gebuchte Band abgesagt. Die ISG ist dafür, dass der verkaufsoffene Sonntag wiederholt wird. Die Frage ist nur, wann. „In China hat es Monate gedauert, bis sich das System erholt hat“, sagt Schreinermacher.