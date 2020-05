Corona-Krise in Kaarst : Politik will Schulen unterstützen

Kaarst Wegen der aktuellen Corona-Krise hat die FDP einen Fragenkatalog an die Stadt geschickt, um herauszufinden, wie Schulen in Sachen Digitalisierung aufgestellt sind. Vorstöße kommen auch von den Grünen und der SPD.

Die Corona-Krise stellt Schüler, Lehrer und Eltern vor Herausforderungen. Plötzlich sind Smartphone, Laptop und Webcam wertvolle Instrumente bei der Vermittlung von Lernstoff. Die Kaarster Politik greift das Thema auf und möchte Hilfestellungen bieten. Für den Schulausschuss am 12. Mai hat die FDP einen Fragenkatalog an die Stadt gerichtet. „Die Fragen sollen dazu dienen, Lehrer und Schüler zeitnah mit entsprechender Technik so auszustatten, dass in dieser besonderen Situation der Corona-Krise die Verbindung zwischen den Schülern und Lehrern aufrecht erhalten bleibt und bei fehlendem Präsenzunterricht trotzdem soweit wie möglich Untericht stattfinden kann“, lautet die Antragsbegründung. Unter anderem wird gefragt, welche Möglichkeiten die Schulen gefunden haben, Schüler zuhause mit Lernmaterial zu versorgen oder inwiefern die Einrichtungen es geschafft haben, auf Online-Unterricht umzusteigen.

Die Kaarster Grünen legen auch einen Fokus auf das Personal: Auf Antrag der Fraktion sollte die Stadt nämlich Gespräche mit den Schulen führen, um den Bedarf an Unterstützung in Bezug auf Sekretariatsstellen und andere unterstützende Maßnahmen zur Entlastung der Lehrkräfte und Schulleiter zu klären. Im Schulausschuss soll es einen Bericht dazu geben, wie die Gespräche verlaufen sind.

Nina Lennhof, Bürgermeisterkandidatin der Grünen, erklärt dazu: „Die Schulleiter und Lehrer sind nicht erst seit der Coronakrise in einer schwierigen Situation. Seit langer Zeit wird die Arbeit an Schulen aufgrund akuten Lehrermangels immer schwieriger.“ Die Stadt könne zwar keine Lehrer „herbeizaubern“ und könnte, selbst wenn, diese nicht einstellen, da dafür das Schulministerium NRW zuständig ist. Die Stadt habe es jedoch in der Hand, die Bedingungen an Schulen so zu gestalten, dass die dort tätigen Schulleiter und Lehrer die bestmögliche Unterstützung erhalten und entlastet werden. „Eine Möglichkeit hierfür wäre, in enger Absprache mit den Schulen, zeitnah die Sekretariate ausreichend zu besetzen und Schulsozialpädagogenstunden aufzustocken“, sagt Lennhof.