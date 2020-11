Coronavirus in Kaarst : Verwaltung testet Luftreiniger in Schulen

An allen Unterrichtsräumen können die Fenster geöffnet werden. Foto: AEG

Kaarst Die Belüftungssituation in Schulen und Kitas beschäftigte den Rat in der Sitzung am vergangenen Donnerstag. Die Verwaltung kündigte an, ein Konzept vorlegen zu wollen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat die Kaarster Stadtverwaltung in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag Stellung zur Belüftung der Unterrichtsräume in den Schulen sowie den Kitas bezogen. Demnach wird die Verwaltung dem Rat bis zur nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag ein Konzept inklusive Kosten vorlegen, welche Geräte zur Reduktion von Viren sinnvoll in den Schulen und Kitas eingesetzt werden können. „Es kann nur in unserem Interesse sein, die Kinder in unserer Stadt nicht zu gefährden“, sagte Anneli Palmen. Da alle Räumlichkeiten die Möglichkeit zum Lüften bieten und keine Lüftungsanlagen vorhanden sind, greifen an dieser Stelle keine Fördermittel des Landes.

Anneli Palmen erklärte, dass die Zahlen steigen und nur Durchlüften nicht der richtige Weg sei, um die Infektionszahlen einzudämmen. Christian Gaumitz (Die Grünen) lobte die Initiative der SPD, bat aber darum, die Kostenaufstellung zur Beratung der Fraktionen bis Montag vorliegen zu haben, um zu beraten, wie die Anschaffung der Luftreiniger finanziert werden kann. „Das ist kein Misstrauen, aber wir wollen es schon einmal beraten“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Jan Günther (FDP) forderte zudem, die Kosten nach den einzelnen Raumkategorien aufzudröseln. „Wer Kinder an den Kaarster Schulen hat, wird wissen, dass es die Kinder stark umtreibt. Es ist zwingend notwendig, dass die Stadt als Schulträger Vorgaben gibt, was zu machen ist“, meint Ingo Kotzian (CDU), der an einer langfristigen Lösung interessiert ist, da die Pandemie noch lange nicht vorbei sein werde.