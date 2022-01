Corona in Kaarst : Schützenkönigspaar unterstützt Impfaktion

Corona in Kaarst

Kaarst Andreas und Yvonne Pfeiffer und ihre Ministerpaare packten im Bürgerhaus fleißig mit an. Außerdem verteilten sie Kuchen und machten darauf aufmerksam, wie wichtig eine Impfung ist.

Königliche Unterstützung gab es am Samstag bei der Impfaktion der Stadt im Bürgerhaus: Der Kaarster Schützenkönig Andreas Pfeiffer und Königin Yvonne halfen ebenso wie ihre Ministerpaare Iris und Hubert Holz sowie Silvia und Winfried van Sandten. Alle gehören dem Schützenzug „Junge gute Laune“ an – und die strahlten sie während der Aktion auch aus. „Wir waren bereits vor 8 Uhr vor Ort und haben bei der Organisation geholfen“, berichtet Yvonne Pfeiffer. Das hieß: Stühle draußen und drinnen bereitstellen, Stehtische aufbauen und Anmeldezettel an die ersten Ankömmlinge verteilen.