Rathausgalerie in Kaarst : Nachfrage nach Impfungen nimmt ab

Anfang Dezember reichte die Warteschlange vor der Rathausgalerie bis in den Stadtpark, mittlerweile kommen Bürger direkt an die Reihe. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Zu den Impfangeboten des Kreises am Wochenende kommen immer weniger Bürger. Die Zeiten für das Angebot wurden geändert. Dafür ist eine zusätzliche Impfmöglichkeit in Vorst in der Vorbereitung.

Lange Schlangen vor der Rathausgalerie, Freiwillige, die Kaffee und Kuchen an die Wartenden verteilen oder Stühle aufstellen: Die Bilder von Ende 2021 vor der Kaarster Rathausgalerie sind vielen noch in Erinnerung. Damals war die Nachfrage nach dem Impfangebot des Rhein-Kreises Neuss noch immens hoch. Am ersten Wochenende im letzten Monat des Jahres (4. und 5. Dezember) nahmen insgesamt 986 Bürger das Angebot wahr, sich ohne Anmeldung in der Rathausgalerie impfen zu lassen. Vor allem an dem Sonntag war die Schlange sehr lang und ging bis in den Stadtpark. Kein Wunder bei 625 Menschen, die sich ihre Impfung abgeholt haben. Zwei Wochen später, am 18. und 19. Dezember, waren es insgesamt 742 Bürger, die sich haben impfen lassen.

Doch mittlerweile ist die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen stark zurückgegangen. Das bestätigten auch einige Kaarster Apotheker, die seit Dienstag ebenfalls impfen dürfen, aus Platzgründen und wegen der geringen Nachfrage aber vorerst darauf verzichten. Am vergangenen Wochenende (4. und 5. Februar) wurden in der Rathausgalerie 105 Menschen geimpft. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Rhein-Kreis auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Trotz des Rückgangs will der Kreis das Angebot aufrecht erhalten. „Uns ist es wichtig, weiterhin niederschwellig zahlreiche Impfangebote zu machen, um Menschen von einer Impfung zu überzeugen“, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs gegenüber unserer Redaktion. Impfen sei weiter der entscheidende Schritt raus aus der Pandemie. „Deshalb ist es uns wichtig, den Menschen den Weg zur Impfung weiterhin zu erleichtern“, so Josephs weiter.

In Absprache mit der Stadt Kaarst wurden kürzlich allerdings die Zeiten geändert, zu denen der Rhein-Kreis das Angebot in der Rathausgalerie macht. Statt jeweils einem Termin am Samstag und Sonntag wird es ab sofort auschließlich sonntags eine Impfmöglichkeit im Rathaus geben. In den Zeiten von 10 bis 14 Uhr kann dort jeder ohne Voranmeldung eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung erhalten. Neu ist dagegen das städtische Impfangebot in Büttgen: Im Technischen Rathaus (Rathausplatz 23) können sich ab sofort jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr Interessierte impfen lassen. Zusätzlich zum Büttgener Angebot plant die Stadtverwaltung zusammen mit dem Rhein-Kreis Neuss ein zusätzliches, ständiges Impfangebot in Vorst einzurichten. Dort sind die Planungen aber noch nicht vollständig abgeschlossen.