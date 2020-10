Corona-Pandemie in Kaarst : Karnevalsgesellschaft „5 Aape“ sagt ihre Session ab

Ein Foto von der Prunksitzung im vergangenen Jahr. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Auf der Internetseite der Büttgener Karnevalsgesellschaft „5 Aape“ wird es bereits deutlich: Hinter allen Events, die unter der Rubrik „Veranstaltungen 2020/21“ aufgeführt sind, prangt der Schriftzug „Abgesagt“ in knalligem Rot und Gelb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Jetzt teilte der Verein auch offiziell mit: „Das, was wir seit über 44 Jahren mit der fünften Jahreszeit verbinden, wird in der Session 2020/21 in gewohnter Form für die Karnevalisten in Büttgen nicht möglich sein.“ Den gesamten Mitgliedern sei diese Entscheidung nicht leicht gefallen.

Im Hinblick auf die allgemeine gesundheitliche und wirtschaftliche Verantwortung, die der Vorstand des Vereins gegenüber seinen Mitgliedern und Gästen bei den Veranstaltungen habe, sei die Absage „zwingend notwendig“ gewesen. „Wir als Veranstalter fühlen uns verantwortlich für all diejenigen, die an unseren Veranstaltungen sowie den Sitzungen und dem Rosenmontagszug teilgenommen hätten. Auch die durch die Behörden bestimmten Regelungen und Bestimmungen zum Schutz der Besucher bei Veranstaltungen sind für uns sehr schwer umzusetzen, sogar schon unmöglich“, schreiben die Verantwortlichen. Ein großes Problem ist zudem der ungewisse Blick in die Zukunft: Auch im Februar werde die Corona-Pandemie die Bevölkerung weiter beschäftigen. Man habe zwar bis zuletzt gehofft, dass die Session 2020/21, die unter dem Motto „Die Wüstenwelt in voller Pracht, mit Büttgener Narren sie erwacht“ hätte stehen sollen, stattfinden kann. Aufgrund der aktuellen Lage und den gegebenen Prognosen von Experten, habe man nun jedoch die Reißleine gezogen. Nun freue man sich auf eine „hoffentlich im übernächsten Jahr stattfindende Session 2021/22“.