Clean-Up-Day in Kaarst : Jugendliche des Bebop sammeln Müll im Stadtgebiet

Clean-Up-Day in Kaarst

Kaarst Die Stadt Kaarst und das Haus der Jugend Bebop organisieren einen gemeinsamen Tag gegen den Müll. Der Clean-Up-Day soll ein deutliches Zeichen setzen: gegen achtloses Wegwerfen und für nachhaltige Müllvermeidung.

Ähnlich wie beim Drei-Besen-Tag sind alle Kaarster am 14. September zwischen 13 und 15 Uhr aufgerufen, dem Müll in der Stadt den Kampf anzusagen. Die notwendige Ausstattung wird gestellt. Der gesammelte Müll wird am Haus der Jugend zusammengetragen und anschließend vom städtischen Bauhof entsorgt.