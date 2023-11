Auftritt in Kirche St. Martinus Chor der Stadt Kaarst überzeugt mit Herbstkonzert

Das Programm des diesjährigen Herbstkonzerts des Chores der Stadt Kaarst unter Leitung von Hans-Michael Dücker passte zur Jahreszeit mit dunklen und nachdenklichen, aber auch froh machenden und harmonischen Klängen in Hinblick auf die Zukunft. Denn die Musik wollte bewusst einen Kontrapunkt zum aktuellen Weltgeschehen setzen und das gelang ihr auch. Die Begleitung des Chores übernahm Stefan Palm an der Orgel. Der früher an der Neusser Marienkirche tätige Organist, Cembalist und Pianist arbeitet inzwischen als Professor für Orgel an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg. Auch das Amt des Rektors hat er inne. In der nicht ganz besetzten Sankt Martinus Kirche begann der Chor mit der Messe in G-Dur von Franz Schubert (1897-1828) aus dem Jahr 1815. Die Sängerinnen und Sänger gestalteten das Werk etwas verhalten und entfalteten noch nicht ihre gesamte stimmliche Kraft. Das Textverständnis gelang dagegen gut. Die Solisten waren auf der Orgelbühne platziert. Sopranistin Elisabeth Otzsik wirkte bei den Solo-Partien in den Höhen etwas schrill. Tenor Bohyeon Mun und Bassist Gregor Finke sangen mühelos. Anschließend entführte Stefan Palm die Zuhörer mit der Fantasie in f-Moll für die damals sogenannte „Orgelwalze“ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) in eine andere Welt. Der Organist bewies sein virtuoses Können und interpretierte das Stück exzellent.