Halbfinale der Champions League Kaarster Promi-Friseur sieht BVB-Sieg von der VIP-Tribüne aus

Im normalen Leben schneidet Adwin „Sonu“ Akhtar unter anderem Profis aus der Bundesliga die Haare, mittlerweile hat er in der neuen Wohnanlage am Dreeskamp in Kaarst, wo er gemeinsam mit seiner Familie lebt, einen zweiten Salon aufgemacht. Durch seine Arbeit mit den Fußball-Stars wie Moussa Diaby, Matthias Ginter oder Max Kruse wurde er schon oft ins Stadion eingeladen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Doch die Einladung am Mittwoch zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris St. Germain (1:0) habe alles bislang Erlebte noch einmal getoppt.