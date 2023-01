Die Union in Kaarst CDU geht bei Neujahrsempfang neue Wege

Vor drei Jahren, im Februar 2020, hat die Kaarster CDU noch zum Neujahrsempfang ins Mercure-Hotel geladen. Als Referent wurde damals Helge Achenbach gewonnen, der über seine Zeit im Gefängnis sprach. In diesem Jahr veranstaltet die größte Partei im Stadtgebiet erneut einen Neujahrsempfang. Allerdings nicht im Mercure-Hotel, sondern im „Haus Broicherdorf“, besser gesagt in „Johnens Tenne“. Am 13. Januar ab 18.30 Uhr geht es los. „Wir wollten mal was Neues ausprobieren und schauen, wie das ankommt“, erklärt der CDU-Vorsitzende Christian Horn auf Anfrage.