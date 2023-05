CDU-Fraktion in Kaarst Rainer Milde legt Ratsmandat wegen „Differenzen“ nieder

Erst vor rund fünf Wochen ist Rainer Milde zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Ratsfraktion gewählt worden, nun hat er vollkommen überraschend seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern zum 30. April angekündigt. Bürgermeisterin Ursula Baum hat das Gesuch von Milde, das unserer Redaktion vorliegt, bereits unterschrieben. „Ich trete mit Wirkung vom 30. April von sämtlichen Ämtern/Mandaten im Rahmen meiner Mitgliedschaft im Rat und als Ratsmitglied der Stadt Kaarst zurück“, heißt es in dem Schreiben. Gegenüber unserer Redaktion begründet Milde seine Entscheidung mit „unüberbrückbaren persönlichen Differenzen mit dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden“. Seinen Posten als stellvertretender Fraktionsvorsitzender räume er „vor diesem Hintergrund leichten Herzens“. Nach elf Jahren im Rat habe er nun mehr Zeit für seine Hobbies und die Familie, „die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind“, so Milde. Er beklagt „mangelnde Akzeptanz der Partei- und Fraktionsführung“ nach seiner Wahl zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, wie Milde sagt.