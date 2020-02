Kommunalwahl 2020 in Kaarst : CDU-Ortsverband Büttgen stellt Kandidaten auf

Kaarst Nach langen und intensiven Kandidatenvorstellungen und anschließender Diskussion hat sich der CDU-Ortsverband am späten Dienstagabend auf Kandidaten für die Wahlkreise 13 bis 22 festgelegt.

Diese müssen nun von der Mitgliederversammlung am 2. März in der Tespo bestätigt und offiziell aufgestellt werden. Auf folgende Kandidaten hat sich der Ortsverband festgelegt: In Vorst treten Hans-Gerd Schievink (Wahlkreis 13), Rainer Milde, Mitglied des Stadtrates (14), und Klaus Gerdes (15) an, in Holzbüttgen Lars Witte (16), Christian Horn, Mitglied des Stadtrates (17) und Maria Pannenbecker (18) und in Büttgen Dennis Heinz (19), Tatjana Brodka-Gläser (20), Inge Jakisch (21) und Volker Begas (22).