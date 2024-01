CDU-Bürgerversammlung Holzbüttgen fühlt sich vernachlässigt

Zur ersten von insgesamt sechs Bürgerversammlungen hatte die CDU in Holzbüttgen am Mittwoch in den Saal des Bischofshofs an der Königstraße geladen. Der Arbeitskreis „Stadtentwicklung und Energie“, geleitet von Anette Schots-Hamm und Lars Christoph, will in allen Kaarster Stadtteilen neue Projekte vorstellen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Und das taten die Holzbüttgener in zweieinhalb Stunden auch sehr intensiv. Knapp 50 Bürger waren in den Bischofshof gekommen, weit mehr, als die CDU gerechnet hatte, so der Partei-Vorsitzende Christian Horn-Heinemann. Sie wären schon mit 20 bis 25 Gästen zufrieden gewesen, so Christoph am Ende des Abends. Doch schnell war das geplante Programm mit Wortmeldungen aufgeweicht. Es gab viel Redebedarf: Früher sei Holzbüttgen schön gewesen, heute zeige sich vielerorts das Entree „ekelhaft“. Überhaupt werde Holzbüttgen vom Rathaus und der Politik sowieso vernachlässigt: „Wir sind es satt“, so ein Gast.