Kommentar zur „Causa“ Frankenheim in Kaarst Am Ende gibt es nur Verlierer

Aber was kommt jetzt? Glauben die Verfasser des Briefes wirklich, dass ihr Wunsch, dass der bisherige Pächter weitermachen darf, in Erfüllung geht? Mitnichten. Denn nun wird die Stadt ein neues Bewerberverfahren starten, um einen neuen Pächter zu suchen, obwohl mit Pino Casucci und den Archinauten schon alles in trockenen Tüchern war. Das bedeutet, dass die Räumlichkeiten nun erst einmal ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate, leer stehen. Der Imageschaden für die Stadt ist immens, auch der Name „Frankenheim“ ist nun verbrannt. Zusätzlich droht dem oder den Verfassern noch ein rechtliches Nachspiel, wenn die Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen beginnen sollte. Am Ende gibt es nur Verlierer: der Stadtrat als demokratisches Organ, der Standort Frankenheim und damit auch die jetzigen Betreiber sowie die Stadtgesellschaft.