Internationales Kaarst : Das Café International ist wieder da

Kaarst Das Café International in der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich hat wieder seinen Betrieb aufgenommen. Es waren Kaarster Bürger und Neu-Kaarster mit den unterschiedlichsten Nationalitäten eingeladen.

(NGZ) Ganz besonders willkommen geheißen wurden die Menschen, die erst vor wenigen Tagen aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen waren und in Kaarst angekommen sind.

Es herrschte reger Besuch bei der Wiedereröffnung, so dass die Tische und Stühle im Foyer nicht ausreichten. Die Kinder konnten draußen auf dem Hof spielen. Leonie, Vanessa und Zoltan, drei Jugendliche vom Jugendheim „Bebop“, kümmerten sich um die Mädchen und Jungen. Zwei Damen von den Soroptimisten hatten den Kleinen Spielsachen und eine Menge Buntstifte als Spende zur Verfügung gestellt.

Das Café International wird ab jetzt jede Woche am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für alle geöffnet sein. Es bietet vor allem gerade denjenigen Menschen, die noch mit wenig oder gar keinen Deutschkenntnissen angekommen sind, eine gute Gelegenheit, Orientierungshilfen zu bekommen und Bekanntschaften zu knüpfen. Viele Cafébesucher aus den vergangenen Jahren können dies nach Angaben der Verantwortlichen bestätigen. Als gelungener Umstand erweist sich, dass am Nachmittag bis 16 Uhr Deutschkurse speziell für Ukrainer stattfinden und die Teilnehmer gleich nach dem Kursus das Café besuchen können. Die VHS Kaarst-Korschenbroich bietet zur Zeit vier Kurse für Anfänger speziell aus der Ukraine an. Im April wird noch ein fünfter Kursus eingerichtet. Die Kurse sind für die Teilnehmer kostenlos.