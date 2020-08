Dichter in Kaarst : Büttgener gründet Mundartpartei „P.P.P.“

Wenn der „Platte Pitter“ Peter Königs aus Büttgen loslegt, gibt es Mundartdichtung mit Tiefgang zu genießen. Foto: Anja Tinter

Büttgen Peter Königs (85) widmet sich seit Jahrzehnten dem kunstvolle Reimen in Dialektform. Dabei sitzt dem Mundartdichter aus Büttgen oft der Schalk im Nacken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Als er den Flyer las, mit dem Lars Christoph, Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten, im Vorfeld der Kommunalwahl zu einem Nachbarschaftsgrillen bei Familie Brodka-Glaeser an der Römerstraße in Büttgen einlud, kam Peter Königs die Idee. „Ich gründe eine Mundartpartei!“ Und weil so gut wie jeder im Dorf weiß, dass der Pitter gerne redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, war auch der Name schnell gefunden: „Platte Pitter Partei“, kurz P.P.P.

Ein Riesenspaß für den bald 86-Jährigen, der am 24. August seinen Geburtstag feiert. „Ich bin ihr Vorsitzender und das einzige Mitglied.“ Ein Programm hat er auch noch nicht, doch dafür ist der gereimte Wahlaufruf längst fertig – natürlich in bestem rheinischen Platt. Und das klingt dann genau so: „Enne Bütscher Buur bahl Böerjemeester? Manscher meut datt möglesch mache! Drömm Wähler maak kenn halve Sache. Sons wütt enne angere eschter.“

Info Grundgesetz regelt die Gründung von Parteien 1. Die Gründung von Parteien ist in Deutschland frei 2. Das Parteiengesetz schreibt keine Mindestzahl von Mitgliedern vor. Allerdings muss die Ernsthaftigkeit der Mitwirkung an der politischen Willensbildung gewährleistet sein

Verse, die der ehemalige Schriftsetzer, der seine Prüfung einst bei der damals noch an der Krefelder Straße residierenden Neuß-Grevenbroicher Zeitung ablegte, locker aus dem Ärmel schüttelt. Denn das Fabulieren, das kunstvolle Reimeschmieden liegt ihm seit jeher im Blut. Über die Jahrzehnte sind auf diese Weise hunderte Texte zusammengekommen – mal lustige, mal ernste, mal banale und mal deftige, aber immer mit viel Herz. Aus seinen Sammelordnern, deren Inhalt wiederentdeckt werden will, zieht der auch mit Mitte 80 noch ansteckend neugierige Mundartpoet sein selbstverfasstes „Büttscher Alphabet“ hervor. Das steht unter dem Leitsatz: „Wöet ömm förr ze schänge onn Loff affzelohte“ (Was um zum Schimpfen und Luft abzulassen). Los geht es mit dem derben Aaschkrüffer, Königs führt dann recht bald die Knaatschfoot ein und kommt über den Ohßepissel und die Schnövnaas schließlich zum Zuppedier.

Angenommen hat sich Königs auch schon der Witwe Bolte von Wilhelm Busch und der Lorelei. Perlen der rheinischen Mundart, die er seinem Publikum auf dem Büttgener Dorfabend und bei ähnlichen Gelegenheiten kredenzte. Seine Stücke heißen „Sonnenfinsternis“ und „Zahnschmerzen“. Bei der St.-Sebastianus-Bruderschaft Büttgen bis heute unvergessen ist sein Kassenprüfungsbericht in Dialektform. Die Kalligrafie, die Kunst des Schönschreibens, liegt ihm ebenso am Herzen wie die Fotografie. Nach der Feier zum „60.“ bedachte er seine Gäste nicht mit den üblichen Dankeskarten, sondern mit dem rührenden und im Privatdruck erstellten Bildband: „Büttgen. Unges Dörp – wie ett enns woar“.