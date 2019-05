Köln bekommt Velodrom : Sportforum wird nicht zum Radsportzentrum ausgebaut

Büttgen Die Hoffnungen, im Sportforum an der Olympiastraße ein Bundesleistungszentrum für den Radsport zu installieren, haben sich zerschlagen.

Die Hoffnungen, im Sportforum an der Olympiastraße ein Bundesleistungszentrum für den Radsport zu installieren, haben sich zerschlagen. Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag mitteilte, hat das Land Nordrhein-Westfalen seine Zusage gegeben, die offene Radrennbahn in Köln zu einem ganzjährig nutzbaren Velodrom und Radsportzentrum auszubauen.