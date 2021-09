Polizei sucht Zeugen : Schwarzer BMW brennt in Büttgen komplett aus

Büttgen War es ein technischer Defekt? War es vorsätzliche Brandstiftung? Dieser Frage geht nun die Kriminalpolizei nach. Was ist passiert.

In der Nacht zu Mittwoch (29. September) gegen 2 Uhr ist im Kaarster Stadtteil Büttgen aus bislang unbekannter Ursache ein schwarzer BMW X1 in Brand geraten. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Driescher Straße abgestellt und brannte dort vollständig aus. Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat zu melden.