Tatort Büttgen : Rentner soll Achtjährigen gewürgt haben

Auf der Dürerstraße soll der 81-Jährige am vergangenen Donnerstag einen achtjährigen Jungen tätlich angegriffen haben. Die Polizei ermittelt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Weil er angeblich den Zaun eines 81-jährigen Büttgeners beschädigt haben soll, wurde ein Achtjähriger von dem Rentner offenbar gewürgt. Der Polizei liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Die Familie steht unter Schock.

Es ist der Albtraum aller Eltern: Das eigene Kind wird auf dem Weg von der Schule angegriffen und verletzt. Diesen Albtraum erlebte Familie Erz aus Büttgen am vergangenen Donnerstag. Der achtjährige Sohn von Alexandra und Torben Erz wurde angeblich von einem 81 Jahre alten Mann geschlagen, gewürgt und mit dem Gesicht in einen Dornenbusch gedrückt. Doch warum? „Der Mann behauptet, dass mein Sohn sein Gartentor beschädigt habe“, sagt Alexandra Erz: „Selbst wenn das stimmen würde, ist das noch lange kein Grund so auszurasten. Er war sich sicher, dass mein Sohn es verdient hat“, sagt die Mutter. Der Mann sei immer ausfallender geworden und wollte wissen, wo der Junge wohnt. „Er hatte große Angst“, beschreibt Alexandra Erz.