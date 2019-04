Ostermarkt zieht Besucher an : Büttgen in Bummellaune

Wo sind die Besucher? Die kamen nach dem großen Regen am Vormittag und konnten sich unter anderem mit jeder Menge Deko-Artikel eindecken. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Büttgen 40 Stände und offene Geschäfte zogen die Besucher nach den Regenschauern am Vormittag an.

Das sah zunächst gar nicht gut aus gestern Vormittag: Es regnete in Strömen, als die Buden rund ums Rathaus aufgebaut wurden. Und dabei sollte der 11. Büttger Ostermarkt, organisiert von der Interessengemeinschaft Büttgen, doch auch ein Frühlingsfest werden. Aber dann kam Sonnenschein pur und mit der Sonne kamen auch die Besucher. Das Wetter und das große Angebot an rund 40 Ständen und in den Geschäften sowie die Menschen, die froh waren, endlich den Winter hinter sich zu lassen, das alles sorgte für ein gelungenes Fest.

Wer nachmittags das Haus verließ, konnte getrost auf den Regenschirm verzichten. Und er wurde für den Besuch des Ostermarktes belohnt: Nicht nur, dass man Bekannte traf, es gab auch jede Menge Rotstift-Preise in den Geschäften: Beim Herrenausstatter wurden zehn Prozent abgezogen, in der Parfümerie gab es sogar 20 Prozent Rabatt. Dafür waren die Preise nicht wirklich niedrig. Für eine Fahrt mit dem Mini-Karussell mussten die Eltern zwei Euro berappen, eine zugegebenermaßen nicht gerade kleine Krakauer Wurst gab es für fünf Euro. In einem Pavillon konnten die Besucher prüfen lassen, ob ihr Hörvermögen in Ordnung ist.

Info Handwerk war im Zelt vertreten Angebot 40 Stände und Geschäfte Speisen aus vielen Ländern,unter anderem aus dem Schwabenlad und China Handwerkerzelt Neben dem Handel präsentierte sich auch wieder das Handwerk. Die Stimmung ist insgesamt derzeit bei beiden gut

Wer keine Musik hörte, hat nicht unbedingt was an den Ohren: Im Gegensatz beispielsweise zum Spekulatiusmarkt wird beim Ostermarkt auf eine Beschallung verzichtet. Warum sollte man seinen Hunger ausgerechnet im „Schwaben-Lädle“ stillen, das jetzt zum ersten Mal nach Büttgen gekommen war? Die Antwort stand auf einem Plakat. „Weil’s guad isch.“ Yvonne Kaufmann war mit dem Umsatz nicht unzufrieden: „So langsam läuft’s.“ Unter anderem servierte sie Maultaschen und vegetarische Spinatknödel in Büttgen.

Manches Herz dürfte beim Anblick des neuen Thermomix aus dem Takt geraten sein, dann nochmal ein Blutdruckerhöher in Form von dekorativem, aber zugleich erschwinglichem Schmuck. Anne Müller von der Ökumenischen Tscherbobyl-Hilfe bot unter anderem Bernsteinketten feil. Es gab auch einen Trödelstand mit alten Büchern sowie alten Orden und Porzellan aus Urgroßmutters Wohnzimmerschrank. Zu den ausgefallenen Angeboten gehörten Plakate mit Sternzeichen und Namen auf Papyrus.