Fest in Büttgen : Neues Konzept für beliebtes Drehorgelfest

Am Sonntag wird in Büttgen wieder das Drehorgelfest gefeiert. Foto: ISG Büttgen

Büttgen Seit Beginn des neuen Jahrhunderts, erstmals im Jahr 2000, findet in Büttgen im Herbst das Drehorgelfest statt. Am Sonntag (13. Oktober) ist es wieder soweit: Von 11 bis 19 Uhr geht es auf dem Marktplatz musikalisch zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Beginn an dabei ist die Familie Schlabbers, die auch in diesem Jahr wieder schaurig schöne Geschichten musikalisch darbieten wird. Doch in diesem Jahr werden zugleich die Weichen für einen Neubeginn des Herbstfestes in der Büttgener Stadtmitte gestellt. Unter dem Namen des Stadtpatrons wird es ein Jan-van-Werth-Fest werden, dessen Schwerpunkt auf Kürbis, Zwiebelkuchen, Winzer und Wein liegen wird.

Stichwort Wein: Für das diesjährige Fest wurde extra ein Weinglas entworfen. Das Weinglas ist mit einem historischen Bild von Jan van Werth bedruckt und kann in allen teilnehmenden Geschäften erworben werden. Erstmals wird es auch in diesem Jahr die Premiere des Büttgener Weins geben. Probieren, schmecken und Heimat genießen. Also eine runde Sache nicht nur für den Büttgener Lokalpatrioten.