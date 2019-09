Fotos von vor 100 Jahren : Neuer Büttgen-Kalender vorgestellt

Büttgen Der Jahreskalender trägt den Namen „Büttgen vor 100 Jahren“ und zeigt alte Fotos.

„Büttgen vor 100 Jahren“, lautet der Titel des Jahreskalenders 2020, der jetzt vorgestellt wurde. Die Fotos hat Egon W. Vossen ausgewählt, von ihm stammen auch die Texte. Die Verarbeitung der Fotos hatte Thomas Weiers übernommen, der vor einem Jahr den ersten Büttgen-Kalender mit eigenen Fotografien zusammengestellt hatte. Der neue Kalender ist ein Muss für Menschen, die an der Geschichte von Büttgen interessiert sind. Sie erfahren unter anderem, dass einst alle Bauernhöfe im Ortszentrum lagen. Interessant sind auch Fotos, auf denen zum Beispiel die Pampusschule in ihrer ersten Ausbaustufe zu sehen ist. Egon W. Vossen zeigt auch den Büttger Bahnhof mit der charkteristischen Überdachung der Fußgänger-Unterführung, dem alten Stellwerk und dem ehemaligen Güterschuppen.

Die Männer ganz in Weiß sind Mitglieder eines Turnvereins, die zugleich ein Tambourkorps bildeten. Dieser Verein war die Alternative zum VfR Büttgen. Nein, es ist kein verlassenes, trostloses Dorf irgendwo in Rumänien: Auf einem Foto ist die Holzbüttger Straße zu sehen, das einzig Erhabene ist der Kirchturm am Ende der Sichtachse. Die Entwicklung der letzten 100 Jahre ist hier besonders gut ablesbar. Auf dem Dezember-Bild ist die St. Aldegundis-Pfarrkirche in der Zeit vor der Renovierung und vor den Folgen des Vatikanischen Konzils zu sehen.