Nachwuchs-Künstler aus Düsseldorf: Quartett zeigt freche Kunstwerke

Beatrice Richter, Anne Damerau, Chris Akordalitis und Dora Celentano (v.l.) stellen in Büttgen aus. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Die Werke von vier Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf werden bis zum 7. April in der städtischen Galerie im Rathaus Büttgen ausgestellt.

Chris Akordalitis, Dora Celentano, Anne Damerau und Beatrice Richter haben zwei Gemeinsamkeiten: Sie sind Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie. Und sie stellen jetzt in der Städtischen Galerie im Rathaus Büttgen aus. „Die Exponate passen so gut zusammen, wie ich es noch nie erlebt habe“, sagte der Kulturausschuss-Vorsitzende Wolfgang Reuter. Es gab aber auch Besucher, die die Ausstellung als zu „brav“ empfanden.

Chris Akordalitis stammt aus Zypern. In Büttgen ist der 29-Jährige jetzt mit Malerei sowie mit Wand- und Bodenskulpturen vertreten. Das großformatige Bild in Öl spiegelt eine menschenleere Stadt aus der Vogelperspektive betrachtet wider. Menschen spielen bei seinen frechen Objekten die Hauptrolle. Da sind zum Beispiel zwei Köpfe, verbunden durch einen Zungenkuss. Eine Bodenskulptur, bestehend aus geschichteten organischen Formen, erinnert an ein Totem.