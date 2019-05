Verkehr in Kaarst : Halteverbot an der Mozartstraße geplant

Kaarst Die Anwohner des Musikerviertels in Büttgen fühlen sich durch eine enge Baustelle m Alltag behindert und fordern Verwaltung und Politik dazu auf, eine Lösung für das Problem zu finden. Der Bau- und Umweltausschuss trifft sich an der Mozartstraße, um sich selbst ein Bild von der Verkehrssituation zu machen.

Lars Christoph hat sein Versprechen gehalten: Der CDU-Fraktionsvorsitzende hatte den Anwohnern des Musikerviertels in Büttgen Mitte April sein Wort gegeben, sie über die weiteren Schritte im Hinblick auf die verzwickte Verkehrssituation an der Kreuzung Lichtenvoorder Straße/Offenbachstraße/Mozartstraße zu informieren. Am vergangenen Wochenende fanden die Anwohner einen Brief mit einem Antrag an den Bau- und Umweltausschuss (Buna) vor, in dem die CDU der Verwaltung Änderungen am Bauprogramm an dieser Stelle vorschlägt. Konkret solle eine der beiden Baumscheiben entfernt werden, damit der Verkehr wieder besser fließt. Am kommenden Dienstag tagt der Buna – und trifft sich vor der Sitzung zu einem Ortstermin an der Problemstelle in Büttgen.