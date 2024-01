Aktion vom Verein „Lebenszeichen Afrika“ in Büttgen Gesamtschüler sammeln Centmünzen für Ruanda

Der Verein „Lebenszeichen Afrika“ sammelt an der Gesamtschule Büttgen und im Buchladen „Seitenreich“ am Rathausplatz auch in diesem Jahr wieder Centmünzen. Im vergangenen Jahr hatte die erste Sammlung stattgefunden, damals kamen laut Carl-Wilhelm Bienefeld, dem Vorsitzenden des Vereins, rund 400 Euro zusammen. Das Geld kommt einem Projekt in Ruanda zugute. Dort soll eine Schule für Krankenpfleger gebaut werden. Bischof Edouardo Synayobye aus Ruanda, der im vergangenen Jahr für einige Tage zu Besuch in Büttgen war, habe den Verein „eindringlich“ gebeten, mit ihm dieses große Projekt in Angriff zu nehmen. „Das wollen wir gerne tun“, so Bienefeld.