Brauchtum in Kaarst : Bruderschaft freut sich auf das Schützenfest

Büttgen Bei der Jahreshauptversammlung wurden die Weichen für das bevorstehende Fest gestellt. Wolfgang Benien wird Ehrenmitglied. Regimentsoberst Reinhard Block wurde wiedergewählt.

Mit einer Schweigeminute für die Opfer des Ukraine-Kriegs und die Bevölkerung dort begann die St.- Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen ihre Jahreshauptversammlung im Sportforum Kaarst-Büttgen. Trotz dieser zurzeit bedrückenden Lage in Europa hoffen die Mitglieder, im Sommer nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder ihr Schützenfest feiern zu können, und stellten an diesem Abend dafür erste Weichen.

So wurden Regimentsoberst Reinhard Block und sein Adjutant Karl Roeben wiedergewählt, während bei den Hubertusschützen Major Steffen Kammann und Adjutant Adam Romboy neu in ihre Ämter gehoben wurden. Wiedergewählt wurden unter anderem auch die Geschäftsführer von Bruderschaft und Festausschuss, Rolf Berweiler und Matthias Beyer. Der Posten des Schatzmeisters der Bruderschaft blieb allerdings vorerst vakant. Roman von Oppenkowski hatte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied wurde besonders überrascht: Er sei gespannt darauf gewesen, nach vielen Jahren nun mal wieder als Unbeteiligter an einer Jahreshauptversammlung teilzunehmen, sagte Wolfgang Benien, und stand dann zumindest für einen Moment doch im Mittelpunkt. Denn die Bruderschaft ernannte ihn einstimmig zum Ehrenmitglied. Benien engagierte sich ab 1993 durchgehend im Vorstand, zunächst in verschiedenen Funktionen als Beisitzer, Pressewart und stellvertretender Schatzmeister, ehe er von 2007 bis 2017 als Schatzmeister hauptverantwortlich für die Finanzen der Bruderschaft war. Anschließend war er bis 2021 noch einmal vier Jahre stellvertretender Schatzmeister. Darüber hinaus half er – zusammen mit seiner Frau Brigitte – immer bei der Durchführung des Seniorentags, des religiösen Bruderschaftstags und des Adventsfensters mit.