Bürger sind sauer : Beschwerden über Raser in Büttgen

Büttgen Autofahrer halten sich auf der Römerstraße offenbar nicht immer an Tempo 30. Bürger fordern Maßnahmen gegen Tempo-Sünder.

Auf der Römerstraße kommt es in jüngerer Vergangenheit offenbar immer wieder zu Tempoüberschreitungen. Das jedenfalls berichtet eine Userin in der Facebook-Gruppe „Du bist Büttger, wenn...“. „Auch wenn es eine beliebte Abkürzung für Driescher, Vorster, Holzbüttgener, Kaarster und auch Büttgener zur K37 ist, ist es dennoch eine 30er Zone“, schreibt Tatjana Brodka-Glaeser – und erhält unter ihrem Post viel Unterstützung. Auch werden weitere Ecken genannt, in denen es ebenfalls zu überhöhten Geschwindigkeiten kommt. So soll es auch Probleme an der Jan-van-Werth-Straße, der Vom-Stein-Straße oder der Holzbüttger geben.