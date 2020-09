Rathausplatz in Kaarst : Barrierefreiheit in Büttgen wird teuer

Barrierefreiheit in Büttgen wird teuer

Rathausplatz in Kaarst

Der Rathausplatz in Büttgen soll barrierefrei gemacht werden. Im aktuellen Zustand können Mütter mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollatoren kaum darüber fahren. Foto: Georg Salzburg (salz)

Büttgen Um auf dem Rathausplatz in Büttgen eine Barrierefreiheit einzurichten, muss die Stadt tief in die Tasche greifen. Im Bauausschuss wurden nun verschiedene Varianten zur Umsetzung vorgestellt.

Der Rathausplatz in Büttgen entspricht nicht mehr den Vorgaben für eine Barrierefreiheit. Die Stadt wird viel, möglicherweise sogar sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um diese herzustellen. Im Bauausschuss stellte Thomas Schwirn vom Büro „squadra“ verschiedene Varianten vor. Die geschätzten Kosten liegen zwischen 163.500 Euro und 441.800 Euro. Der Ausschuss beschloss, zwei Varianten als „Teststrecke“ mit einigen Metern Länge probeweise umzusetzen. Eine Entscheidung werden dann die neuen Ausschussmitglieder treffen.

Das vorhandene Natursteinpflaster mag zwar schön sein, für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl ist es eine Herausforderung. Die Aussage des Fachmanns: „Der Flächenbelag entspricht nicht den als geeignet angesehenen Baumaterialien.“ Thomas Schwirn berichtete von einem Fall in Aachen: Da waren Natursteine aufgenommen und gesägt worden. Ziel war eine glatte, aber dennoch rutschfeste Oberfläche. Eine andere Möglichkeit, die Barrierefreiheit herzustellen, sei eine Beschichtung der Steine mit Kunstharz. „Harz vergilbt mit der Zeit, der ursprüngliche Stein ist dann nicht mehr zu erkennen“, erfuhren die Ausschussmitglieder. Auch das Abschleifen der Oberflächen bis sieben Millimeter wäre möglich. Man könne die Steine auch entfernen und die Wegebeziehungen auf dem Rathausplatz auch asphaltieren. Eine Variante dieser Option: Asphalt mit einer Oberflächenstruktur auftragen und gegebenenfalls Aufheller beimischen, die bei Lichteinfall reflektieren. So setzt sich diese Fläche deutlich von den vorhandenen Natursteinen ab. Weitere Alternativen seien Platten aus Naturstein oder aus Betonstein. Hier seien großformatige Platten am besten, weil es wenige Fugen gäbe.