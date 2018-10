Büttgen: 2000 Besucher beim Oktoberfest

Kaarst Zwar war das Oktoberfest nicht so gut besucht wie im Vorjahr, dennoch war die Stimmung bestens.

Das vierte Oktoberfest in Büttgen war wieder ein voller Erfolg, obwohl mit rund 2000 Besuchern rund 500 Menschen weniger ins Zelt kamen als im vergangenen Jahr. Ein Blick ins Festzelt genügte um festzustellen, dass man in Büttgen die bajuwarische Lebensart zu schätzen weiß: Gut 85 Prozent der Besucher kamen im Wiesn-Outfit. Dass es weder Pils noch Alt zu trinken gab, störte offenbar niemanden. Im Ausschank war das Original Löwenbräu-Wiesn-Bier, das noch einen etwas höheren Alkoholgehalt hat als der Gerstensaft, der hier in Festzelten normalerweise serviert wird. Authentisch war nicht nur das Bier, sondern in etwa auch der Preis: Der Liter kostete stolze elf Euro. Für’s echte Münchner Oktoberfestgefühl sorgte auch die Augustiner-Festkapelle, die noch vor anderthalb Wochen in München für Stimmung gesorgt hatte.