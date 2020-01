Schützen in Kaarst : Kaarster Sebastianer treffen sich

Schützen in Kaarst

Kaarst Achim Lehnert ist jetzt Ehrenhauptmann der Kaarster Edelknaben.

Wegen der Umbauarbeiten im Albert-Einstein-Forum fand die Jahreshauptversammlung der Kaarster Sankt Sebastianer gestern in einem Festzelt auf dem Schützenplatz statt. Sie war wie immer gut besucht und die Bundesschützenkapelle Neuss spielte auf. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus wurde in ihrer kurzen Ansprache persönlich. Sie lobte das Engagement der Schützen, sagte, dass sie zum letzten Mal als Bürgermeisterin bei einer Jahreshauptversammlung spreche und versprach: „Sie bleiben in meinem Herzen.“ Dafür gab es stehende Ovationen.