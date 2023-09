Johannes Höhner bleibt Vorsitzender Büttgener Brunnenverein wählt neuen Vorstand

Über den Winter wird der Brunnen wieder abgestellt, der Vorstand aber tätig sein. Zum einen ist geplant, einen festen Terminkalender für die Brunnenreinigung aufzustellen, um unter anderem bei allen Veranstaltungen in der Ortsmitte einen sauberen Brunnen präsentieren zu können. Zudem gilt es, in die Planungen für das nächste Brunnenfest einzusteigen, das am 15. Juni 2024 stattfinden soll.