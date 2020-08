Kaarster gewinnt Champions League : Arrey-Mbi jubelt mit dem „Henkelpott“

Kaarst/Lissabon Bright Akwo Arrey-Mbi hat in der Jugend für die SG Kaarst gespielt – am Sonntag hat er mit dem FC Bayern München die Champions League gewonnen. Nach dem Finalsieg postete der Abwehrspieler ein Foto mit dem Henkelpott.

Die Arme an den beiden Henkeln, die Mütze schräg auf dem Kopf, die Goldmedaille hängt um den Hals: Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern München im Finale der Champions League am Sonntagabend gegen den französischen Meister Paris St. Germain hat Bright Akwo Arrey-Mbi sich seinen ersten Traum erfüllt. Zwar stand er beim Finalturnier in Portugal in keinem Spiel des deutschen Rekordmeisters im Kader, dennoch durfte er am Ende auch den begehrten „Henkelpott“ in den Händen halten. „Unglaubliches Gefühl“, postete Arrey-Mbi zu seinem Instagram-Foto.